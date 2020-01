DIRETTA - Lazio, al Coni la consegna del Premio Bigiarelli: presenti Lotito e Tare

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - È arrivato Igli Tare, arriverà anche Claudio Lotito. Non potrà ritirare direttamente il premio invece Marco Parolo, in campo a Formello per la seduta mattutina della squadra, nonostante il turno di squalifica che lo fermerà per un turno. Presente anche Peruzzi e il capo ufficio stampa De Martino. La cerimonia può iniziare.

ROMA - Nell’ambito della cerimonia – in cui saranno premiati anche i cd. “Atleti della Storia” di ognuna delle quasi 80 Sezioni biancocelesti – sarà anche consegnato il Premio Bigiarelli 2020, consistente in una statuetta, al Salone d'Onore del Coni. Tra i premiati il Presidente e il Direttore Sportivo della Lazio Calcio, rispettivamente Claudio Lotito e Igli Tare, e il calciatore Marco Parolo. Oltre a loro riceveranno il premio anche il Presidente Onorario del Sodalizio, Prof. Emmanuele Emanuele, il Presidente della Federgolf, nonché Vice Presidente del CONI, Franco Chimenti e tanti altri ospiti.

