Lazio, 2020 da applausi per Immobile: in Europa in pochi come Ciro

Il 2020 sta volgendo al termine. Verrebbe quasi da tirare un sospiro di sollievo visto le spiacevoli sorprese che questo anno ci ha riservato, anche se per qualcuno, professionalmente parlando, non è stato tutto da buttare. Ciro Immobile infatti è riuscito a distruggere ogni tipo di record personale, scalando anche le storiche classifiche della Lazio.

2020 DA APPLAUSI - Secondo la classifica stilata da Transfermarkt.it, tenendo conto dei Top15 campionati più le coppe europee, King Ciro è tra i migliori bomber avendo segnato 29 reti. Davanti a lui, con poche marcature di distacco, attaccanti di livello come Lewandowski (40 gol), Cristiano Ronaldo (35), Haaland (33) e Lukaku (31). Da considerare anche i traguardi raggiunti nel finale della stagione scorsa come la Scarpa d'Oro e l'aver realizzato il maggior numero di gol in una stagione di Serie A. Un'annata da ricordare per Ciro, che sta lavorando sodo per rendere l'anno che verrà migliore di quello che si sta chiudendo.