Lazio, 21 anni fa il debutto di Inzaghi in Nazionale - FOTO

Oggi guida la Lazio come tecnico, in attesa dell'incontro con la società per discutere sul rinnovo contrattuale, ma anche Simone Inzaghi ha avuto la fortuna di giocare in Nazionale. Attraverso un post su Instagram, la Lazio ha ricordato l'esordio con gli Azzurri del tecnico biancoceleste, avvenuto ben 21 anni fa, in un'amichevole persa per 2-0 con la Spagna il 29 marzo del 2000.

