Lazio, 22 anni fa il gol di Simeone per la svolta nella lotta Scudetto: il ricordo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Era il 1° aprile del 2000, precisamente ventidue anni fa, e Diego Simeone siglava uno dei gol più importanti nella storia della Lazio, una rete cruciale per il destino della squadra biancoceleste, che meno di due mesi più tardi si sarebbe laureata campione d'Italia. La formazione di Eriksson, impegnati al Delle Alpi contro la Juventus, riescono a vincere di misura, portandosi a meno tre punti proprio dai bianconeri. Dopo aver terminato il primo tempo a reti inviolate, all'inizio dei secondi 45' di gioco arriva l'espulsione di Ferrara per doppia ammonizione. I padroni di casa rimangono dunque in inferiorità numerica, e gli ospiti ne approfittano. Alla Lazio basta un minuto per siglare la rete che deciderà la sfida. Veron si rende protagonista dell'assist perfetto per Simeone, che colpisce di testa battendo Van der Sar. Al triplice fischio l'esultanza di squadra e quel "tre" mostrato ai tifosi. A ventidue anni di distanza, il ricordo è più vivo che mai.

TORNA ALLA HOMEPAGE