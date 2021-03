Lazio, 28 candeline per Escalante: sui social arrivano gli auguri del club - FOTO

In casa Lazio si festeggia Gonzalo Escalante. L'argentino, arrivato alla Lazio nell'estate del 2020 dopo cinque stagioni trascorse tra le fila dell'Eibar. spegne 28 candeline. E ora il compleanno sarà ancor più speciale considerando che sarà l'ultimo che il classe '93 trascorrerà "solo" con la moglie Delfina, e non ancora con il bimbo che lei porta in grembo. Allo scoccare della mezzanotte sono arrivati puntuali gli auguri del club, che sui propri profili social ha condiviso la foto del centrocampista, per poi lasciar spazio al messaggio di rito: "Buon compleanno, Gonzalo".

