Morte Guerini, Pirlo jr si tatua in suo onore: "Mi mancherai" - FOTO

Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. La morte del giovane Lazio Primavera Daniel Guerini, appena 19enne, è un boccone difficile e troppo amaro da mandare giù. Tante le testimonianze di cordoglio per la sua scomparsa. L'ultima arrivata da parte di Niccolò Pirlo, figlio dell'attuale allenatore della Juventus Andrea, il quale si è tatuato le ali di un'aquila (o di un angelo), con al centro la G di Guero. I due infatti erano legati da una profonda amicizia. "Quanto avremmo potuto fare insieme, Alassio ci aspettava, eri una persona buona, troppo buona a tratti folle ma la tua sana follia faceva ridere tutti, la cosa migliore? I tuoi porcoddue, quanti sorrisi mi strappavi con un semplice audio, anche se non ci vedevamo tanto eravamo sempre vicini e pronti per quest’estate, so che mi volevi tanto bene e soprattutto credevi tanto in me cosa non scontata", aveva scritto nelle scorse ore Pirlo Jr, che poi aveva concluso. "Un abbraccio a tutta la tua famiglia, eri il mio Mancino preferito, mi mancherai fratello... ti voglio bene guero. Proteggimi da lassù ciao talento mio".