Lazio, accadde oggi: il "derby Inzaghi" deciso da Luiz Felipe e Lulic

Il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, porta alla mente della Lazio ricordi felici legati a qualche anno fa. Non solo il successo per 1-0 in Coppa Italia (quarti di finale) nel 2017 contro la Fiorentina firmato da Lulic all'Olimpico, ma soprattutto quello nel "derby Inzaghi", cioè tra i fratelli Simone e Pippo in Bologna-Lazio. Era il 2018 e i gol di Luiz Felipe (di testa) e Lulic (di piatto sotto la traversa) diedero al tecnico della Lazio la vittoria per 0-2 su suo fratello.