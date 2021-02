Lazio, Acerbi: "Abbiamo dimostrato il nostro valore!" - FOTO

"Vincere aiuta a vincere", parola di Francesco Acerbi. La Lazio, grazie alla rete di Ciro Immobile, batte il Cagliari e porta a casa la sesta vittoria consecutiva in questo campionato. Tre punti importantissimi per il morale e per la classifica che ora si fa di nuovo bella grazie all'aggancio alla Roma a quota 40 punti, Questo il post pubblicato dal leone per celebrare la vittoria: "Vincere aiuta a vincere e abbiamo dimostrato tutto il nostro valore!".

