Lazio, Acerbi fa già 60 presenze in biancoceleste: leader imprescindibile

Maledetto fu quel rosso preso a Napoli nella scorsa stagione, e quella sostituzione precauzionale contro la Sampdoria alla prima giornata di questa Serie A. Due macchie nel curriculum da stacanovista di Francesco Acerbi: l'uomo imprescindibile di Simone Inzaghi. Il leone biancoceleste è solo all'inizio della sua seconda stagione alla Lazio, ma contro l'Atalanta salirà già a quota 60 presenze con l'aquila sul petto. Un risultato eccezionale. Il sintomo più evidente della grande professionalità dell'ex Sassuolo, entrato a Roma in punta di piedi e diventato idolo per i tifosi. Leader del reparto arretrato per il mister. Dei suoi 59 gettoni fino ad oggi, 10 sono arrivati in Europa League (ha giocato tutti i 900' minuti disputati dalla Lazio fin dalla scorsa stagione), 5 in Coppa Italia e 44 in Serie A.

