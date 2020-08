Lazio, Acerbi insuperabile nell’uno contro uno: il dato incredibile

Punto di riferimento per il gruppo dentro e fuori dal campo, Francesco Acerbi si è dimostrato una delle tante note positive di questa stagione. Il Leone biancoceleste ha preso le chiavi della difesa e ha guidato tutto il reparto contribuendo anche alla crescita di Patric e Luiz Felipe. Il numero 33 è uno degli insostituibili di Inzaghi ed è entrato nel cuore dei tifosi. Acerbi è il giocatore di movimento che è stato saltato meno volte in dribbling (6) in questo campionato, fra quelli con più di 35 presenze in stagione. Davvero difficile per gli avversari andargli via nell’uno contro uno.