Lazio, altro che possesso palla sterile: differenza netta rispetto al 2018/19

È una Lazio bellissima, da sogno. E soprattutto una Lazio uguale a se stessa per uomini e valori individuali, ma diversa per sinergia creatasi tra tutte le componenti del gruppo. Il lavoro di Inzaghi e della rosa, oggi, sta portando frutti esponenzialmente più dolci rispetto a quanto si era registrato solo pochi mesi fa. Al termine di una stagione - quella 2018/19 - che sì, aveva portato in dote con sé un trofeo, ma nella quale tante componenti non erano state in grado di funzionare nel modo corretto. L'ottavo posto in campionato ne era amara conferma. Ma sono bastate poche partite, un rodaggio concluso negli spogliatoi di Lazio - Atalanta, per cambiare tutto. Lo confermano i numeri. Rispetto alla passata stagione, la squadra di Inzaghi riesce ad andare in gol con 4' e 20'' in meno di possesso palla. Un miglioramento che nessun altro club di Serie A riesce a eguagliare, lo riporta CalcioDatato. Al secondo e terzo posto risiedono Inter e Atalanta, rispettivamente con 4'13'' e 3'52'' di possesso in meno per segnare. Tra le squadre peggiorate in tale statistica spicca invece la Roma, che ora per timbrare il cartellino impiega 1' e 02'' in più rispetto allo scorso campionato. Di seguito, ecco la foto riassuntiva di CalcioDatato.

