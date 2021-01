Lazio, anche Bobby Adekanye festeggia: "Bravissimi!" - FOTO

Il derby della Capitale è forse una delle partite più belle del campionato e non solo in Italia. La stracittadina da sempre raccoglie la curiosità di tanti e a questo va aggiunto il fatto che quando indossi la maglia della Lazio difficilmente lo dimentichi. Così Bobby Adekanye, oggi in prestito al Cadice, questa sera ha visto il match e alla fine della gara ha esultato come se fosse a Roma: "Forza Lazio sempre! Bravissimi ragazzi!".

Lazio - Roma, Ambrosini: "Partita dominata in lungo e in largo dai biancocelesti"

Lazio - Roma, Marianella: "Lazzari imprendibile. Inzaghi va esaltato"

TORNA ALLA HOMEPAGE