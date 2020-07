Lazio, anche Correa si unisce ai festeggiamenti: "Adesso sì" FOTO

È tempo di festeggiare il piazzamento Champions in casa Lazio, prima di concentrarsi sul Verona. Al coro dei festeggiamenti non poteva mancare il Tucu Correa, appena ritornato da un infortunio e sceso ieri in campo nel secondo tempo con il Cagliari. L'argentino, mancato nelle ultime gare con le sue doti da dribblatore tecnico, è finalmente tornato in campo ieri e ha potuto partecipare ai festeggiamenti post-partita con il resto dei compagni e dello staff: su Instagram, Correa ha postato una foto sotto la curva nord con tutto il gruppo, scrivendo: “Adesso si”.

