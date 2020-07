Spadafora: “Se i contagi lo consentiranno, tifosi allo stadio da settembre”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della questione della riapertura degli stadi. Quando sarà possibile vedere di nuovo i tifosi negli impianti sportivi? Queste le parole del Ministro intervenuto al GR1: “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”.

