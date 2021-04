Lazio, Andrea Icardi: "Tra Inzaghi e Juric? Scelgo Inzaghi!"

La Lazio si avvicina al match di domenica contro l'Hellas Verona in programma alle 15:00 al Bentegodi. L'ex calciatore Andrea Icardi ha presentato il match ai microfoni di Radiosei parlando anche della lotta Champions e dello scudetto: “Credo che l’Inter possa riuscire a vincere lo scudetto soprattutto ora che sembra una squadra solida. Per quanto riguarda la Champions c’è una bella lotta con cinque/sei squadre. Il Milan era partito molto bene ora ha un po’ di calo ovviamente. La Juventus credo che entrerà in Europa nonostante tutto. La gara di questa sera è molto delicata, il Napoli non è facile da battere, Gattuso è un guerriero e fa giocare bene gli azzurri. Chi vincerà stasera avrà più possibilità di entrare tra le prime quattro. La Lazio è in forma, giocare Champions e campionato non è facile per nessuno. I biancocelesti adesso si stanno rifacendo anche se domenica la partita non è semplice contro il Verona che è una squadra che può vincere anche contro le grandi. Potrà succedere di tutto. La squadra di Juric è tosta, corre, ha dei singoli di talento come Zaccagni o Di Marco in difesa. La Lazio deve fare una grande partita di contenimento e riuscire a sfruttare qualche errore difensivo che a volte commettono. Se la squadra di Inzaghi riesce a rimanere sui suoi standard può portare a casa la vittoria". "Tra Juric e Inzaghi? Sceglierei Inzaghi perché ha dimostrato una grande capacità di tenere la squadra e di riuscire a non avere nessun problema nello spogliatoio".

