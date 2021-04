Lazio, Acerbi fino al 2025: accordo raggiunto, la firma in estate

La Lazio e Francesco Acerbi, una storia destinata a continuare ancora a lungo. Il club capitolino e il difensore biancoceleste infatti, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2025, che verrà firmato molto probabilmente al termine della stagione in corso. Attualmente in scadenza nel 2023, la Lazio ha deciso di blindare il leader della sua difesa con un contratto lungo, nonostante l'età (33). Acerbi giocherà con la Lazio almeno fino a 37 anni, poi si vedrà. Lui infatti, non si è mai posto limiti e se il fisico continuerà a garantirgli il rendimento offerto finora, non è detto che nei prossimi anni non riesca a strappare un ulteriore rinnovo, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. In alternativa c'è anche la possibilità di vederlo in un ruolo societario a fine carriera. L'incontro decisivo sarebbe avvenuto intorno al 10 febbraio, quando in occasione del suo compleanno l'agente Pastorello è sceso a Roma e con l'occasione salutato anche il ds Tare.