Lazio, a Formello festa per Radu: c'è Favalli per il passaggio di consegne

Sarà una giornata speciale quella di oggi per Stefan Radu. Il difensore romeno infatti, è il nuovo primatista per presenze dell'intera storia della Lazio, con 402 apparizioni. Con lo Spezia ha superato ufficialmente Giuseppe Favalli (401), nelle prossime sfide punta a consolidare il suo record all time. Al termine della seduta di oggi, prevista per le 11 a Formello, ci sarà il passaggio di consegne, con Favalli che farà visita al suo vecchio centro sportivo. All'onorificenza sarà presente ovviamente anche il presidente Claudio Lotito e la dirigenza biancoceleste. Il giusto tributo per Stefan Radu, dal 2008 nella Capitale e ancora punto fermo della Lazio.