Lazio, Anna Falchi esulta: "Caicedo non delude mai! - FOTO

Vittoria importante e sofferta quella di oggi per la Lazio che all'Olimpico ha battuto lo Spezia grazie alle reti di Lazzari e del solito Felipe Caicedo che non finale ha messo la sua firma. Questa l'esultanza della bellissima Anna Falchi sui social: "Oggi in totale relax davanti alla Tv a guardare la mia Lazio. Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e, per fortuna, e’ arrivata la zampata del ns Caicedo in Zona Caicedo che non delude mai!!!! Sempre Forza Laziooooooo!!! E naturalmente Buona Pasqua a tutti i miei followers e non solo!".

