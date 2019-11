Lazio, Anna Falchi: “Signori o Immobile? Scelgo Ciro. Sullo Scudetto…"

Anna Falchi, nota attrice, conduttrice e tifosa della Lazio, è stata ospite della puntata di questa sera di ‘Lazialità in Tv’. Nel corso del suo intervento, la ‘madrina biancoceleste’ si è espressa sia sulla sua fede calcistica, sia sulla squadra attuale: “Perché la Lazio? Istintivamente mi ci riconoscevo di più, il celeste è stato sempre il mio colore preferito, la bandiera della Finlandia è molto simile. Simpatizzavo solamente per questa squadra, poi dopo l’intervista a Lazialità, scelti definitivamente i biancocelesti. Dopodiché, è diventata una vera e propria passione. Notte dello Scudetto? Una grande emozione, un pubblico così vasto non l’avevo mai avuto. Immobile o Signori? Sono per l’attualità, Signori l’ho visto proprio in coda, quando terminava la carriera. Un grande cannoniere, ha vinto tutto, non si discute. Lo considero una grande bandiera dei biancocelesti, però sono per Ciro Immobile. Giocatore che più mi è rimasto impresso? Della Lazio dello Scudetto, li sceglierei tutti. Parolo? Ci ho giocato a tennis, è una grande sicurezza per la nostra squadra, un giocatore di esperienza. Strakosha? Esce poco. Una telefonata a Lotito? Non sente nessuno, non è neanche sensibile al fascino femminile (ride, ndr)".

PASSATO E PRESENTE - "26 maggio o il derby 3-0? Scelto il derby più recente. Spettacolare, un godimento. Il 26 maggio ormai è vecchio, non si può rimanere sempre attaccati alla stessa partita. Nesta o Acerbi? Hanno una grande personalità. Acerbi è tosto, ha un grande carisma, purtroppo non vincerà quanto Nesta. Milinkovic è un po’ altalenante, per fortuna che ieri s’è sbloccato. Anderson o Correa? Scelgo il secondo, il primo ha lasciato tanto amaro in bocca. Eriksson o Inzaghi? Dico il secondo, sta facendo grandi cose. Lo preferisco allenatore".

