Serie A, le statistiche della 12esima giornata: due riguardano la Lazio

Sul sito della Lega Serie A, sono state pubblicate tutte le statistiche relative all’ultima giornata del nostro campionato, la dodicesima, nel corso della quale la Lazio ha affrontato il Lecce dell’ex Liverani. Tra questi numeri, due riguardano proprio la formazione guidata da Inzaghi. Luis Alberto ha cercato più di tutti la via del gol con sei conclusioni totali, mentre Luiz Felipe ha recuperato il maggior numero di palloni (32). I biancocelesti, nel match dell’Olimpico contro i giallorossi, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per lottare per le prime posizioni della classifica. I numeri lo confermano.

Lazio, la dedica di Immobile a Morrison che ringrazia: "Thanks you Sir"

Lazio, la sosta è l'occasione per una mini-vacanza: le mete dei biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE