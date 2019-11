Lazio, la dedica di Immobile a Morrison che ringrazia: "Thanks you Sir"

Un'ombra a Formello, Ravel Morrison, che non è mai riuscito a mettere in mostra il suo talento intuito da Alex Ferguson ai tempi del Manchester United. Il fantasista arrivò a Roma 5 anni fa e, dopo vari prestiti e un quinquennale scaduto, quest'estate ha lasciato definitivamente Roma per accasarsi allo Sheffield Utd. Il rimpianto di non essersi mai affermato alla Lazio probabilmente c'è, anche perché quest'oggi Morrison ha postato su Instagram la foto della dedica speciale che gli ha fatto Ciro Immobile sulla sua maglia: "A Ravel i migliori auguri, un abbraccio con simpatia". Ravel l'opportunità di duettare al fianco di Immobile ce l'ha avuta ma non l'ha saputa sfruttare. Oggi può solamente celebrare da lontano un campione e, probabilmente, rimpiangere l'occasione persa.

Lazio, gli impegni dei Nazionali

Lazio, le mete dei giocatori in vacanza

TORNA ALLA HOMEPAGE