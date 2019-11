Lazio, Piscedda: "Luiz Felipe non è un centrale. Milinkovic come un orso..."

Tempo di sosta, tempo di analisi. Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, si è soffermato proprio sulla prestazione della retroguardia biancoceleste contro il Lecce: "La Lazio è andata in difficoltà a livello difensivo anche per le caratteristiche degli attaccanti del Lecce. Le occasioni dei pugliesi sono arrivate per letture passive della retroguardia biancoceleste. Ho visto una Lazio in controllo, ha giocato una bella gara e meritato la vittoria. Luiz Felipe centrale? No, non mi ha convinto perché non credo sia il suo ruolo. Lui cerca una costruzione che non è nelle sue corde, lo vedo più come marcatore. Ne sono convinto già dallo scorso anno". Poi ha aggiunto: "Qualcuno voleva Correa in panchina, ma se facesse più gol sarebbe praticamente Ronaldo. Milinkovic si è risvegliato dal letargo come un orso, ha fatto una buona gara. In questo campionato la qualità fa la differenza e la Lazio ne ha tanta dalla metà campo in su. Le vittorie con Fiorentina e Milan hanno fatto scattare qualcosa, dopo il bel secondo tempo con l'Atalanta. Erano tre impegni molto difficili”.

