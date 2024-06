Lazio, Antonini: "Lotito? Lo stimo molto, è un grande gestore ma..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il presidente del Trapani e grande tifoso della Lazio Valerio Antonini, ha approfondito il suo sogno di voler acquistare un giorno la società biancoceleste. Ha parlato della sua figura e ha ammesso di non sentirsi ancora pronto, ma che un giorno vorrà provarci, offrendo al presidente Claudio Lotito - per il quale ha speso molte parole - la cifra che richiede:

"Ho una stima immensa del gestore Claudio Lotito. Gli rimprovero, e gliel’ho detto tante volte, una cattiva gestione della comunicazione e di non aver mai dato al tifoso laziale l’idea di sognare. Tutto sempre senza mai fare il passo più lungo della gamba. Lotito non vuole investire più di quello che ha investito nella Lazio. La gestisce tra diritti tv, sponsor e ticketing, ha preferito investire a Formello per dare patrimonialità alla società che è cosa molto importante e giusta. Oltre a un gruppo importante di giocatori. Quando si pensi a fare un investimento come quello di rilevare società come la Lazio non si può fare solo con propri capitali. Serve un grosso fondo di investimento che ti supporti, una correlazione tra imprenditore, sistema bancario e grosso fondo di investimento che permetta un rientro in 10/15 anni. Ci sono degli uomini che hanno legato la propria vita a una squadra e penso che uno degli errori di Lotito sia quello di non aver dato grande spazio alla storia della Lazio, gente come Oddi, Pulici, Giordano e D’amico sarebbe stato ed è giusto trovare nella società ruoli per gente del genere anche per trasmettere ciò che è la Lazio e anche per rendere più facile il lavoro di Lotito”.