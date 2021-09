Lazio, Antonio Filippini sul derby: "L'assenza di Pellegrini un grande vantaggio. E su Sarri..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Antonio Filippini ha parlato del derby della Capitale, in programma domenica pomeriggio all'Olimpico. L'ex biancoceleste ha espresso così il suo punto di vista: "Per la Lazio sarà un grande vantaggio l’assenza di Pellegrini. È uno che fa la differenza dal punto di vista tecnico e morale, i biancocelesti devono approfittarne. La Lazio ha preso Sarri per fare il 4-3-3, serve tempo per far sì che i giocatori si adattino. L’occupazione degli spazi rispetto ad Inzaghi è totalmente diverso. Sarri ha già dimostrato di essere in grado di cambiare in corso. L’ha fatto anche in passato con altri club, ma ora sono i giocatori che devono fare la differenza, mettersi al servizio ed eliminare le proprie convinzioni del passato”.

