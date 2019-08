Lazio, Armini e la pesante eredità: rivelato il numero di maglia - FOTO

Armini continua a cavalcare con entusiasmo l'onda di gioia che lo ha travolto nella passata stagione. In Primavera si è affermato come uno dei difensori biancocelesti più promettenti, ed è intenzionato a non deludere le aspettative. Una nuova stagione è alle porte, Armini è pronto ad affrontarla. Con una pesante eredità sulle spalle. Proprio così, il giovane talento ha rivelato sul proprio profilo Instagram la maglia che indosserà nel prossimo campionato: la numero 13. Quella del suo idolo, icona indelebile del mondo Lazio: il capitano Alessandro Nesta. Toccherà proprio a lui, difensore dalle belle speranze, portare sulle spalle un numero così pesante. Sempre più fiero di correre con l'aquila sul petto, Armini potrebbe rappresentare il futuro di questa Lazio.

