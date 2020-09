Lazio, Armini e lo scatto con l'idolo Nesta: "Indescrivibile" - FT

L'amichevole di ieri pomeriggio giocata dalla Lazio contro il Frosinone al 'Benito Stirpe' ha avuto un sapore particolare per Nicolò Armini. L'ex Primavera ha potuto parlare e fare una foto insieme a colui che è, senza ombra di dubbio, il suo idolo. Si tratta dell'allenatore gialloblù ed ex capitano biancoceleste, Alessandro Nesta, che il classe 2001 ha preso come modello al punto da scegliere il suo stesso numero di maglia, il 13. All'indomani della sfida, il difensore ha pubblicato su Instagram lo scatto, aggiungendo: "Indescrivibile".

