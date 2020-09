UFFICIALE - Lazio Primavera, ecco Adeagbo: "Felice di annunciare la firma" - FT

Ora è ufficiale. La Lazio ha prelevato dal Servette per la Primavera Enzo Adeagbo, centrale difensivo, ma all'occorrenza anche terzino destro. Classe 2002, alto oltre un metro e novanta, il calciatore si è allenato già a Formello ed è in attesa di iniziare la stagione con la squadra guidata da Menichini. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato lo scatto che lo ritrae nel momento della firma del contratto, e un altro in cui posa davanti all'ingresso del Training Center biancoceleste. Poi, il messaggio con ci ha deciso di accompagnare le foto: "Felice di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la Lazio. Ringrazio mia madre che mi ha sempre sostenuto, la mia famiglia e i miei agenti, senza dimenticare gli allenatori e i club che mi hanno formato".

