Calciomercato, la Roma ci prova per Izzo: sui social arriva un indizio... - FT

Anche la Roma segue Armando Izzo. Il difensore è in uscita dal Torino e su di lui c'è anche l'interesse della Lazio. Come riporta il Corriere della Sera, Fonseca avrebbe scelto il calciatore napoletano come profilo ideale per la sua retroguardia. La trattativa con il club granata,però, è tutt'altro che semplice. Izzo ha un contratto con il Toro fino al 2024 e le richieste del presidente Cairo potrebbero essere davvero elevate. Intanto l'ex Genoa ha pubblicato una storia davvero particolare su Insatgram: sei emoji del fuoco su uno sfondo nero. Qualcuno ha ipotizzato che i colori del fuoco, giallo e rosso, siano riferiti alla Roma. Chissà se questa uscita sui social, possa essere un indizio sul suo futuro.