Hellas Verona, Borini ce l'ha fatta: ottenuto il diploma da geometra

Fabio Borini ce l'ha fatta. L'attaccante dell'Hellas Verona è riuscito a prendere finalmente il diploma da geometra con la valutazione di 65/100. L'ex Roma e Milan stava provando da diverso tempo a ottenere questo riconoscimento. Avrebbe dovuto svolgere l'esame finale a maggio ma poi l'emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Questa settimana Borini ha sostenuto l'esame di maturità all’istituto Vangioni di Menaggio. Il suo progetto è quello di iscriversi alla facoltà di architettura una volta conclusa la carriera. Nonostante sia un atleta, il calciatore del Verona non è riuscito ad andare oltre il 6 in educazione fisica. Come riporta Corriere.it, la commissione lo ha interrogato sulla pallavvolo senza nessuna prova fisica.