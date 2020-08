Borini: “Voglio diplomarmi ma non mi fanno sostenere l’esame!”

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in questi giorni al calciatore del Verona Fabio Borini. L’ex Roma e Milan infatti si sarebbe dovuto diplomare quest’anno ma il covid ha anche per lui stravolto tutti i piani. Gli esami del quinto anno si sarebbero dovuti svolgere a maggio, quindi a campionato concluso, ma per forza di cose sono stati posticipati in estate. Peccato che il giorno delle prove Borini fosse impegnato in campo, come testimonia anche la lettera inviata dal Verona stesso all’istituto Sant’Elia di Cantù che però in nessun modo ha risolto il problema. Il giocatore, che vorrebbe proseguire poi iscrivendosi all’università quando lascerà il calcio, si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto e anche risentito visto che rischia di essere bocciato senza aver potuto sostenere nessuna prova. "Poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola chiusa per ferie", questo il suo sfogo.

