U. Craiova, Bergodi positivo al Covid-19: ricoverato con lievi sintomi

L'allenatore dell'’Universitatea Craiova Cristiano Bergodi è risultato positivo al Coronavirus. Come riportano i media locali, l'ex giocatore della Lazio è ricoverato in ospedale in Romania e presenta alcuni lievi sintomi, come la febbre. Resta in attesa di ulteriori controlli.

