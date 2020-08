Lazio, 15 anni fa se ne andava Giuliano Fiorini: il ricordo della società

Giuliano Fiorini è uno di quei giocatori che grazie alle sue gesta ha scolpito a chiare lettere il suo nome nella storia della Lazio. Un eroe che non potrà mai essere dimenticato, così come quel suo gol in Lazio-Vicenza che permise alla squadra di Fascetti di andare a fare gli spareggi contro il Napoli. Quella rete del numero 11 fa tornare alla mente l'impresa straordinaria della Lazio dei -9. Oggi ricorrono quindici anni dalla sua scomparsa e la società ha voluto ricordarlo con un bel messaggio: "Quindici anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini, attaccante della Prima Squadra della Capitale per due stagioni ed eroe dei -9. Capelli al vento e calzettoni abbassati. Un guerriero sul campo, un'icona immortale nelle memorie biancocelesti. Lui, l'uomo del destino che, il 21 giugno del 1987, realizzò una delle reti più importanti della storia laziale. Era Lazio-Vicenza e Giuliano Fiorini siglò il gol che permise alla squadra allenata da Eugenio Fascetti di raggiungere gli spareggi di Napoli. In un attimo, un gruppo di volenterosi e gagliardi uomini divenne leggenda. L'eroe di quella storia vestiva la casacca numero 11. Il ricordo laziale, nel cuore di tutti i tifosi, i giocatori, dello staff e di tutta la Società, ancora oggi è più che mai vivo".

