Lazio, Atalanta scalzata anche nei numeri: interrotta l'imbattibilità dei nerazzurri

La Lazio impartisce una lezione di calcio all'Atalanta e si prende subito la rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia, scavalcandola tra l'altro in classifica. C'è però un'altra statistica importante che emerge dal match di Bergamo, come sottolinea Lazio Page: viene interrotta infatti la serie di 10 partite consecutive senza sconfitte in campionato da cui veniva l'Atalanta e, contemporaneamente, è proprio la Lazio a prendere questo scettro in Serie A con un filotto di 6 match. Una beffa sia in classifica che nei numeri.

La #Lazio interrompe la serie di 10 partite consecutive senza sconfitte in campionato dell’Atalanta (seconda in Europa solo alle 12 del Manchester City): ora la migliore sequenza di imbattibilità in Serie A è proprio quella dei biancocelesti (6) #AtalantaLazio — Lazio Page (@laziopage) January 31, 2021