Lazio, attenzione a Lookman: è l'uomo in più dell'Atalanta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si sta rivelando, contro ogni pronostico, il migliore acquisto estivo dell'Atalanta. Ademola Lookman si è preso la scenain questo avvio di stagione. E' l'uomo in più di Gasperini che ha accolto a braccia aperte la sua freschezza offensiva. Era ciò che mancava alla Dea per ripartire dopo un anno deludente fuori dalle coppe europee. Il ragazzo arrivato dal Leicester ha già trovato 4 gol in 10 partite disputate, ne segna uno ogni 128 minuti. A questi vanno aggiunti anche 3 assist all'attivo. Contro la Lazio sarà lui a completare il tridente con Pasalic e Muriel. Il compito di Lookman è quello di non dare punti di riferimento per allungare la miglior difesa del campionato e creare spazi per la qualità del 9 colombiano e gli inserimenti dell'88 croato. La retroguardia biancoceleste è avvisata. Servirà un occhio di riguardo per il ragazzo inglese cresciuto a Charlton.