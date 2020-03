Lazio, auguri social a Luiz Felipe: "Buon compleanno!" - FOTO

LAZIO, AUGURI LUIZ FELIPE - Luiz Felipe compie oggi 23 anni. Un compleanno insolito, senza calcio, passato lontano dai suoi compagni di squadra per via dell'emergenza Coronavirus. Ma con la soddisfazione di essere stato accostato al Barcellona e l'ambizione di tornare presto in campo con la Lazio per finire una stagione grandiosa. Oggi il club lo celebra sui social con un post tutto per lui: "Tanti auguri a Luiz Felipe!".

