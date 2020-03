Lazio, la prima pagina di Mundo Deportivo tutta per Luiz Felipe - FOTO

In Catalogna ormai non si parla di altro. Luiz Felipe è al centro dei desideri del Barcellona, che si sta muovendo per assicurarsi le sue prestazioni. La Lazio però non intende privarsene, considera il brasiliano il difensore del futuro ed è pronta a blindarlo. Anche l'agente, ha espresso tutto il suo compiacimento per l'interesse di un club così importante, ma ha anche affermato come il calciatore pensi soltanto alla Lazio. Le porte non sono state chiuse, ma di sicuro non sarà semplice per il Barcellona strappare un sì. Intanto Mundo Deportivo apre la prima pagina proprio con la notizia del difensore biancoceleste, che si prende la copertina e le attenzioni di mezza Spagna.

