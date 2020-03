Calciomercato Lazio, Barcellona su Luiz Felipe. Ma Lotito pensa al rinnovo

La sua esplosione è uno dei segreti di questa Lazio. Luiz Felipe ha finalmente raggiunto la maturità calcistica e, come era facile prevedere, cominciano ad arrivare le prime sirene dal calciomercato. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il Barcellona sarebbe interessato al difensore brasiliano già da prima della sospensione del campionato: emissari catalani lo avevano visionato nelle partite contro Parma e Genoa. La sua crescita esponenziale ha attirato l'attenzione del club spagnolo che sta preparando l'affondo in vista della prossima sessione di mercato. Ma bisognerà fare i conti con una Lazio che ha scoperto il calciatore quando giocava nella Serie D brasiliana (nell'Ituano) e che non ha alcuna intenzione di cederlo. Anzi, sta lavorando al rinnovo di contratto.

LAZIO, IL RINNOVO DI LUIZ FELIPE - Il contratto di Luiz Felipe è in scadenza a giugno 2022. Il classe '97 attualmente percepisce meno di un milione di euro a stagione, nonostante sia considerato uno dei migliori centrali di difesa della Serie A. Tare questo lo sa, e perciò ha già avviato i discorsi con l'entourage del calciatore: al momento c'è ancora distanza tra le due parti, ma la pausa del campionato potrebbe favorire l'evolversi della situazione. Il calciatore ha espresso il desiderio di restare, ma vuole essere accontentato: la Lazio per mantenerlo dovrà fare uno sforzo economico.

