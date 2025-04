Lazio, Baiocchini (Sky): "Champions? Difficile, ma non impossibile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manuele Baiocchini, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il futuro prossimo della Lazio, ma anche un po' del passato. Dopo l'eliminazione contro il Bodo/Glimt, la squadra di Baroni vuole lottare per un posto in Chiampions League. Il quarto posto della Lazio, per Baiocchini non è un'ipotesi così remota. Ecco di seguito le sue parole:

“La zona Champions per la Lazio è difficile, le speranze sono poche ma non è impossibile. Chiaro che sarebbe necessario un filotto di vittorie che gli permetterebbero di rientrare, a partire dalla gara di domani contro il Genoa. Ora arriveranno settimane in cui potrai preparare una gara alla volta ed a questo andrà aggiunto il ritorno in buone condizioni dei migliori giocatori. Giocando in maniera più diluita potrà risalire la classifica, certamente per l’Europa League è dentro il gruppo".

"C’è il rimpianto per come è andata contro il Bodo. È stata e resta l’enorme delusione, l’aveva rimessa in piedi e poi è caduta sul più bello. Prevale questo sentimento rispetto alla bontà del percorso fatto. La rete del Bodo è stata la naturale conseguenza dello stato generale e fisico della squadra di Baroni”.