Lazio, Baldini: "Inzaghi passionale come Conte, lotterà fino alla fine"

La sfida contro l'Inter per capire quanto può davvero sognare la Lazio di Simone Inzaghi. Il vero dubbio tra gli addetti ai lavori è se, in questa stagione straordinaria, i biancocelesti possano davvero lottare per lo Scudetto fino all'ultima giornata. Al quesito, ai microfoni di TMW, ha provato a rispondere anche il tecnico della Carrarese Silvio Baldini: "Secondo me sì. Inzaghi è un ragazzo che, quando lo vedo, mi dà la sensazione di essere innamorato di questo mestiere. Anche lui mi sembra un appassionato, non un ossessionato. Il passionale prova una emozione, mentre l'ossessionato prova odio verso gli altri. Il maniacale vuole vincere a tutti i costi e quando non ci riesce il sentimento che prova è l'odio. Invece il passionale, che certamente vuole vincere, quando perde cerca di migliorarsi e questa è una differenza che a certi livelli è fondamentale. Inzaghi come Conte fa parte delle persone passionali". Baldini ha avuto l'occasione di vedere Immobile da giovanissimo al Torneo di Viareggio: "Lui faceva già allora movimenti importanti, ma gli serviva maturare fisicamente e acquisire maggiore autostima. Per fortuna quel giorno, quando lo dissi a suo padre, c'era anche Lele Adani al mio fianco che lo confermò. Sono contento di non essermi sbagliato, sta facendo una grande carriera". Una battuta anche su Luis Alberto, altro artefice di questa squadra: "Non guardo troppo spesso un certo tipo di partite, ma si vede che è un giocatore a suo agio quando ha la palla, non in imbarazzo".

