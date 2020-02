FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo. Inzaghi punta su Jony

FORMELLO - La preparazione entra nel vivo. Via alle prove anti-Inter con Luis Alberto in gruppo: lo spagnolo aveva saltato l’allenamento di ieri per qualche sintomo influenzale, oggi pomeriggio si è riaggregato muovendosi da mezzala sinistra durante le esercitazioni tattiche. L’unico assente, ahiInzaghi, è Lulic: il capitano si è operato ieri alla caviglia sinistra (artroscopia), è stato dimesso in giornata, resterà ai box per almeno 20 giorni. Toccherà a Jony, di nuovo, contro l’Inter: seconda partita di fila da titolare dopo la trasferta di Parma. Lukaku, regolarmente in gruppo, rappresenta l’alternativa a sinistra insieme al possibile cambio di fascia di Marusic.

BALLOTTAGGI. Sono due i dubbi maggiori di formazione. Il primo, su chi affiancherà Immobile in attacco: nel pomeriggio Ciro è partito in coppia con Correa e poi ha affiancato Caicedo. Ballottaggio apertissimo. Il secondo su chi chiuderà la linea a tre in difesa: la scelta è tra Luiz Felipe e Patric. Acerbi è l’intoccabile e con il ritorno a disposizione di Radu è stato rispostato al centro. Il romeno, così come Milinkovic, ritroverà la maglia da titolare dopo il turno di squalifica.