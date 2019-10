Lazio, Ballardini: "Inzaghi? Ha il calcio nel sangue, nella testa e nel cuore"

Tempo di cambiamenti in casa Milan, con l'ex Lazio Stefano Pioli a un passo dalla panchina rossonera. Anche il Genoa pensa all'esonero di Aurelio Andreazzoli, anche se questa volta non sarà il turno di un altro ex biancoceleste, Davide Ballardini. L'allenatore romagnolo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e tra i tanti temi affrontati ha parlato di un suo ex giocatore, oggi tecnico di successo proprio alla Lazio: "Simone Inzaghi ha il calcio nel sangue, nella testa e nel cuore. Si sa rapportare bene e sa gestire la squadra: ha delle idee precise. Mi sembra naturale il suo successo nella Lazio".

