Lazio - Bayern Monaco, Condò: "In Europa ci deve essere l’omicidio plurimo per dare rigore"

"Lazio non è all'altezza dei più forti del mondo. Si è fatta 3 gol da sola. Rigore? In Europa ci deve essere l’omicidio plurimo per andare al Var e dare rigore. Che sia rigore è certo, che sia un chiaro ed evidente errore per il Var però no. Il Bayern è una multinazionale che messo insieme i migliori giocatori, da Lewandowski a Davies e Sané. La Lazio di fronte a questi si è impappinata, spaventata da quello che vedeva. Quando ti trovi in una stanza con quattro o cinque serpenti a sonagli devi stare attento". Questo il commento di Paolo Condò negli studi di Sky dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco.