Lazio - Bayern Monaco, il programma della vigilia: tutti i dettagli

Domani, lunedì 22 febbraio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 15:00 dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Bayern Monaco, valida per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

BAYERN MONACO - I tedeschi invece scenderanno in campo domani alle 12:00 per l’allenamento di rifinitura sempre presso il proprio impianto di allenamento, con i primi 15 minuti aperti ai media. Il tecnico Hans-Dieter Flick ed un tesserato interverranno poi alle ore 13:45 dalla sala stampa del proprio Centro Sportivo per presentare la gara di martedì, valida per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alle ore 18:00 la compagine tedesca raggiungerà la Capitale.