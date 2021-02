Lazio - Bayern Monaco, Leiva e Acerbi in coro: "La Champions League è tornata" - FOTO

Tempo di vigilia in casa Lazio. Mancano circa ventiquattro ore alla supera sfida contro il Bayern Monaco, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale. Lucas Leiva e Francesco Acerbi, intanto, hanno suonato la carica con dei post pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Simile il messaggio dei due biancoceleesti: "La Champions League è tornata". Dopo le ottime prove nella fase a gironi, per la squadra di Inzaghi è arrivato il momento dell'impresa.

