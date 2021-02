Lazio - Bayern, gli scommettitori hanno le idee chiare: tutte le quote del match

Che quella di domani non sarà un'impresa facile la Lazio lo sa bene. Per gli ottavi di finale di Champions League c'è da superare l'ostacolo Bayern Monaco, i campioni in carica, e i biancocelesti non sono certo i favoriti per il passaggio del turno. Lo confermano anche le quote di Sisal Matchpoint che danno una vittoria degli uomini di Inzaghi a 4.75 contro l'1.67 per un successo dei tedeschi, mentre il pareggio vale 4.20. Tedeschi ancora più favoriti per il passaggio ai quarti, a 1.12 contro il 6.00 della Lazio. Anche per gli scommettitori non c'è storia dato che, come riportato da Ansa, l'80% ha puntato sulla vittoria bavarese nei primi 90 minuti e il 99% vede gli uomini di Flick ai quarti. Quotato a 1.50 un gol di Robert Lewandowski mentre una rete di Ciro Immobile è data a 2.75, 2.50 per una marcatura di Sané, 5.00 per una di Luis Alberto.