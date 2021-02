Lazio - Bayern Monaco, Wilson: "Serve la miglior partita possibile. Anche noi incontrammo i tedeschi"

Lazio - Bayern Monaco è una sfida speciale per tutti i biancocelesti e riporta alla mente i tempi in cui i capitolini dominavano in Italia e in Europa e si scontravano alla pari con le migliori squadre. I biancocelesti hanno già sfidato i tedeschi nel 1974 in amichevole e in campo c'era Pino Wilson. Lo storico capitano laziale ha raccontato a CalcioToday sulla partita: "Noi avevamo appena vinto lo Scudetto e non ci sembrava vero affrontare una squadra che dominava Europa. Anche oggi la Lazio è una tra le primissime del campionato e non siamo sotto pressione. Prenderemo per buono tutto quello che verrà fuori da questo duplice incontro. Non costa nulla sognare e mi aspetto sorprese".

NULLA E' IMPOSSIBILE - Secondo Wilson la Lazio dovrà "fare la miglior partita possibile". Il centrocampo può essere il punto di forza dei biancocelesti, mentre Immobile è la certezza in attacco. Sulle chance di passaggio del turno ha detto: "Direi 35% ma non mi sembra una percentuale bassa contro una squadra che ha vinto tutto. Prima di scendere in campo bisognerà farsi dei calcoli con un piccolo di presunzione. Se poi ci ammazzano in campo stringiamo la mano, ma non partirei battuto".