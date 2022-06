Lazio, Belleri: "In questa stagione la squadra mi è piaciuta, ha saputo reagire nei momenti difficili"

Fonte: Lazio Style Channel

© foto di Federico De Luca

"La Lazio questa stagione mi è piaciuta in diverse occasioni". Manuel Belleri, ex giocatore della Lazio, si è detto contento dell'annata della squadra di Sarri. Durante il suo intervento al canale tematico biancoceleste ha poi detto la sua sui laziali in Nazionale: "I calciatori biancocelesti rappresentano una possibilità per Mancini per avere alcuni interpreti a disposizione in Nazionale".

PROSSIMA STAGIONE - "Il ritiro estivo sarà molto importante, Sarri, come non accade spesso, avrà a disposizione alcune settimane piene per lavorare. La Lazio in questa stagione quando ha disputato partite sottotono è riuscita a reagire benissimo, mi auguro il meglio per la prossima annata".