Lazio, Bertini inizia a fare fatica con l'Ascoli: pesa il cambio di allenatore

"Un giocatore che mi ha colpito in maniera favorevole è proprio lui" parlava così Giovanni Martusciello - ex vice di Sarri alla Lazio - nell'estate del 2021 riferendosi a Marco Bertini, durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Un centrocampista sul quale c'era intenzione di puntare, ma che l'anno scorso è stato vittima di un brutto infortunio mentre iniziava la sua prima vera avventura tra i professionisti con la maglia della Spal. Un infortunio che lo ha costretto a stare fermo a lungo e a ricominciare da capo un percorso che, oggi, per il classe 2001 sta continuando in Serie C con la maglia dell'Ascoli. Bertini è stato spesso schierato in campo.

Su 27 partite giocate dai marchigiani è sceso in campo 21 volte, restando però in panchina nelle ultime tre. Effettivamente, la sua stagione ha subito un evidente rallentamento come viene evidenziato anche da un minutaggio che si va via via riducendo, dopo un inizio da titolare. Da ottobre, infatti, Bertini ha perso il suo posto tra gli undici, forse anche a causa dei risultati negativi della squadra e, quindi, del cambio di ben tre allenatori: Massimo Carrera che aveva deciso di puntare su di lui, a Domenico Di Carlo che ne ha ridotto l'impiego, fino a Mirko Cudicini, annunciato il 27 gennaio, e che non lo ha ancora mai schierato.