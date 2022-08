Lazio - Bologna, che accoglienza per Mihajlovic: il saluto dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca veramente poco all'inizio della sfida tra Lazio e Bologna che segnerà l'avvio della nuova stagione per entrambe le squadre. Il fischio d'inizio è fissato per le 18:30, si sta riempendo pian piano l'Olimpico. Le aquile e i felsinei hanno fatto il loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre gara e, appena Sinisa Mihajlovic ha varcato la soglia del prato verde è scattata l'ovazione da parte dei tifosi laziali. Un grandissimo applauso di benvenuto accompagnato da cori, quanto amore per l'ex biancoceleste che ha ricambiato facendo un cenno col braccio per rispondere alla Nord.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

DIRETTA - Lazio - Bologna, all'Olimpico è tutto pronto per il match!

Lazio, in migliaia al Ponte Milvio per l'esordio in campionato - FOTO