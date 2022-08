Lazio - Bologna, è il "Matchday": il club ricorda l'appuntamento - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca davvero poco all'esordio stagionale della Lazio in Serie A. I biancocelesti sono pronti e non vedono l'ora di varcare la soglia dello Stadio Olimpico per affrontare il Bologna, ma anche per ricevere il caloroso bentornato da parte dei propri tifosi. Oltre 40.000 spettatori coloreranno, con vessilli e cori, gli spalti dello stadio in quella che si prospetta essere una serata caldissima. Sarà senza dubbio un vero spettacolo da godersi, Sarri e i suoi non potevano desiderare di meglio per questa prima giornata. Il supporto del popolo laziale sarà senza alcun dubbio la spinta in più per rendere questa serata indimenticabile. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare l'appuntamento di questo pomeriggio alle 18:30. Ad accompagnare il post il messaggio: "La Lazio è tornata".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, prosegue la prima giornata: il programma di oggi

Parolo: "Lazio cantiere ancora aperto, Sarri ha bisogno di..."